Al via i festeggiamenti per la patrona di Mondragone Maria Santissima Incaldana. Settimana ricca di eventi

Oltre ai riti religiosi vi sono una serie di eventi food e musicali a partire proprio da questa sera mercoledì 12 aprile

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Al via questa settimana i festeggiamenti in onore di Maria S.S. Incaldana patrona di Mondragone. Ieri martedì 11 aprile, il giorno dedicato alla Madonna ma ancor prima, a partire da lunedì sono iniziati una serie di riti religiosi che si concluderanno domenica 16 aprile 2023. Uno dei più antichi è quello del Lunedì dell’Angelo (pasquetta), quando una copia del dipinto di Maria Incaldana, viene portato dal Santuario del Belvedere al Vescovado, in una processione che ricorda la tradizionale leggenda della icona contesa da più popolazioni. Infatti, il quadro viene posto su di un carro trainato da due grossi buoi bianchi, in ricordo dei due animali che trasportarono l’icona fino a Mondragone.

Il dipinto originale esce dal santuario soltanto ogni venticinque anni, salvo eventi straordinari, ed è portato solennemente in processione a spalla per la città di Mondragone. Oltre ai riti religiosi vi sono una serie di eventi food e musicali a partire proprio da questa sera mercoledì 12 aprile, dove nei portoni del centro storico si potranno degustare tutti i prodotti tipici del territorio rivierasco. Nel contempo, sarà allestito anche un maxi schermo per seguire l’incontro UEFA Champions League, Milan-Napoli in programma alle ore 21.00 e a seguire il concerto del cantante rapper Bless. Ma non finisce qui perché nelle serate di giovedì e Venerdì si svolgerà la prima edizione della “sagra della pizza” con ben 5 forni mobili gestiti da 5 maestri pizzaioli che allieteranno il palato di tutti con le più svariate pizze. Due band musicali “Cosepazz” e Bevitori Longevi” e l’artista di strada, Mario Rufino, faranno da cornice all’evento. Sabato pomeriggio in Piazza Umberto Primo verranno estratti i numeri vincenti della lotteria legata appunto alla festività in corso, mentre a partire dalle ore 21.00, nell’area mercato si esibirà il gruppo musicale “the colors” a seguire lo spettacolo dei fuochi di artificio. A conclusione dei festeggiamenti domenica 16 aprile nel Santuario della Basilica Minore dove viene custodita l’immagine della Protettrice di Mondragone, verrà celebrata una messa solenne mentre a conclusione degli eventi musicali si esibirà la band “Mimmo ed Emma Langella”, due fratelli oriundi napoletani ma cresciuti nella cittadina rivierasca. A fine spettacolo si calerà il sipario su di una delle feste più antiche e più sentite dal punto di vista religioso dall’ intera popolazione e da quella fetta di mondragonesi emigrati all’estero, che seguono la tradizione attraverso le immagini social dei concittadini.