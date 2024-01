Al via i SALDI invernali. Traffico in tilt e chilometri di coda a CASERTA SUD

Lunghe file di auto fin dal primo mattino.

CASERTA. Code kilomentriche in Autostrada e traffico in tilt ormai da ore. Siamo a Caserta Sud e non è chiaro se si sia verificato un incidente sull’A1 o, più probabilmente, il traffico è causato dal via ai saldi invernali che, in Campania, partono oggi. Tutti all’assalto del Centro commerciale Campania e dell’outlet La Reggia. Grande traffico anche sul Viale Carlo III.