Al via il concorso di pittura “Un dipinto per San Rocco”

CAPRIATI A VOLTURNO – MIASINO – (Pietro De Biasio) “Un giorno in preghiera con San Rocco, contemplando la bellezza dell’arte nella fede”, è l’invito rivolto a tutti gli artisti dall’Associazione europea “Amici di San Rocco” che ha organizzato un concorso nazionale di pittura incentrato sulla figura di San Rocco. Con l’alto patrocinio del Comune di Miasino (Novara) e in sinergia con la Parrocchia di San Rocco, è stato bandito il Concorso Pittorico di carattere nazionale dal tema “Un dipinto per San Rocco”.

In questa occasione l’incontro nazionale degli Amici di San Rocco e di tutti devoti si svolgerà nella suggestiva cornice di Miasino il borgo in cui si trova una meravigliosa chiesa dedicata proprio al Santo originario di Montpelier. In programma l’inaugurazione della Mostra fissata il 26 maggio alle ore 17.30 presso Villa Nigra. Interverranno il fondatore dell’Associazione Europea Amici di San Rocco Fratel Costantino De Bellis, il Sindaco Giorgio Cadei e l’Assessore alla Cultura Sara Sacco.

Il 29 maggio è previsto il Giorno dell’incontro Amici di San Rocco e la premiazione dei lavori pervenuti. Alle ore 10.00 la Celebrazione Santa Messa presso la chiesa monumentale San Rocco che sarà officiata da Don Pierluigi Grossi. L’opera vincitrice sarà raffigurata sulla copertina di un fascicolo sulla vita di San Rocco che l’associazione fondata da Fratel Costantino De Bellis sta realizzando per l’occasione. I lavori che si classificheranno al secondo e terzo posto invece saranno riprodotti su delle cartoline. Tutte le opere resteranno esposte al museo e arricchiranno, come donazioni degli artisti, il patrimonio iconografico ivi raccolto su San Rocco, divenendo una vera e propria rassegna di arte sacra.