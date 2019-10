ARIENZO (red. cro.) – Non si hanno più notizie di Alfonso Guida 37enne di Arienzo dal 3 ottobre scorso.

Sono stati i genitori a denunciare quanto accaduto, dopo 24h dalla scomparsa, ai carabinieri della locale stazione. Alfonso da diverso tempo viveva con la compagna di nazionalità rumena a Milano dove svolgeva un lavoro di operaio.



Stando alle prime indiscrezioni pare che il 37enne il 27 settembre scorso sia partito per la Romania, da Bergamo, per andare a ritirare un furgone.Da quel giorno ha iniziato ad inviare video ai suoi familiari riprendendo sempre e solo la strada che percorreva fino al giorno in cui è sparito.