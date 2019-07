Alla guida di un “Ducato” completamente ubriaco. Fermato e denunciato dai carabinieri

CASERTA – Guida in stato di ebbrezza è il reato per cui è finito nei guai un 50enne, originario della provincia di Caserta, completamente ubriaco al volante. L’uomo, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Montemarciano, in provincia di Ancona, intorno alle ore 1.30 della notte scorsa, sulla statale Adriatica all’altezza del km 283.

Il personale della pattuglia lo ha fermato mentre era alla guida di un Fiat Ducato. Il forte alito vinoso ha insospettito i militari che lo hanno sottoposto all’alcoltest: è risultato positivo con un tasso altissimo di alcool nel sangue pari a 2,34 g/lt, quasi 5 volte il consentito. Completamente ubriaco, per lui sono scattate la denuncia in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e il ritiro della patente di guida.