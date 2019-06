CASERTA (red. cro.) – Allarme bomba a Caserta.

E’ scattato il panico nella serata di ieri, 25 giugno, in via Tescione poco dopo le 21. C’era una borsa sospetta all’esterno di un parco. I residenti della zona insospettiti hanno allertato i carabinieri i quali hanno ritrovato davvero l’oggetto della tensione.



Alla fine il proprietario della borsa è sceso in strada dicendo che l’aveva depositata li per farla ritirare dai dipendenti di Ecocar. In parole povere: era spazzatura.