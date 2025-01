ALLARME FURTI IN CASA. Questa volta portati via soldi e gioielli anche a parenti del sindaco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PIEDIMONTE MATESE – Un furto è stato compiuto ieri in una casa vicino alla stazione ferroviaria. Le vittime sono parenti del sindaco Vittorio Civitillo. I ladri, approfittando del fatto che in casa non c’era nessuno, hanno agito senza essere disturbati, cercando denaro e gioielli. Dopo aver messo a segno il colpo, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Un familiare delle vittime ha scoperto il furto e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Le indagini sono già in corso, e gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di raccogliere informazioni utili a ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

L’episodio ha fatto salire l’allarme sicurezza nella zona, già colpita da numerosi furti nelle abitazioni, sia nel centro che nelle periferie.