Allarme in paese. Chiedono soldi per conto del Comune, il sindaco: “Sono truffatori”

GRICIGNANO D’AVERSA – La presenza di alcuni truffatori è stata segnalata per le vie di Gricignano D’Aversa. Ignoti starebbero chiedendo, ai cittadini, un contributo per eventi benefici organizzati dal comune. A lanciare l’allarme è il primo cittadino Vincenzo Santagata: “Stasera mi hanno segnalato che ci sono persone che girano per Gricignano chiedendo un contributo per eventi benefici organizzati dal comune. Si tratta di persone non autorizzate e quindi di tentativi di truffa. Chi viene contattato da queste persone è pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine.”