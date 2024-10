ALLERTA METEO. Rinviata la XXX edizione della Sagra della mela

Le proibitive condizioni metereologiche rendono impraticabile l’apertura degli stand e le attività programmate per lo più all’aperto

VALLE DI MADDALONI – La Pro Loco “Valle”, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dei tanti partner, sponsor e collaboratori, era più che pronta già in pista per la partenza programmata per domani della 30esima edizione della “Festa della Mela”.

Purtroppo, le proibitive condizioni metereologiche rendono impraticabile l’apertura degli stand e le attività programmate per lo più all’aperto.

Con tanta sofferenza, a seguito di riunioni fiume e studio di ogni sorta di soluzione alternativa, nelle ultime ore si è deciso di rinviare la Festa della Mela a causa del maltempo.

Non è la prima volta che le cattive condizioni metereologiche comportano un rinvio, ma si tratta solo di un rinvio, infatti, seguiranno aggiornamenti per le nuove date.

Si ricorda che, per questo stesso evento, la Pro Loco “Valle”, è stata premiata con il Marchio di qualità “Sagra di Eccellenza”, presso il Senato lo scorso 12 marzo 2024. Questo importante riconoscimento è stato assegnato alla pro Loco “Valle” per la sua storia e dunque per la sua storica Festa/Sagra che ha per protagonista la “Regina delle Mele” la “Mela Annurca”.

Per maggiori informazioni e specifiche delle singole giornate della Festa si rimanda alla pagina social della Pro Loco “Valle” https://www.facebook.com/prolocovalledimaddaloni/

