ALLUVIONE. Alfonso Piscitelli sui luoghi del disastro: “I nostri parlamentari di FdI e il governo faranno la loro parte per alleviare la sofferenza e ricostruire”

Qui sotto il comunicato stampa di Alfonso Piscitelli

COMUNICATO STAMPA – Piscitelli: Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal nubifragio

“Stamattina sono stato ad Arienzo ed a San Felice a Cancello dove gli eventi atmosferici di ieri hanno messo la popolazione a dura prova.

Ho incontrato anche i sindaci dei rispettivi comuni per portare la vicinanza e la solidarietà di Fratelli d’Italia e mi sono impegnato per tutte le conseguenziali attività da attuare per il post nubifragio.

Ho sentito i nostri rappresentanti in Parlamento Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, impegnati fuori Regione per motivi istituzionali con i quali ho condiviso il momento di estrema gravità e l’impegno di portare all’attenzione del Governo la drammatica situazione del nostro territorio.

Un pensiero va a tutte le famiglie colpite dai danni materiali e particolarmente alla famiglia delle persone che tutt’ora risultano disperse.”

Queste le parole del Consigliere Regionale di Fratelli d’italia Alfonso Piscitelli.