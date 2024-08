Altra batosta per Carlo Marino & Co. Il Tar congela il trasferimento degli alunni della Lombardo Radice

Accolto dal presidente della quarta sezione il ricorso cautelare di urgenza, presentato da diversi genitori. L’anno scolastico comincerà nella sede attuale in attesa della udienza e della decisione sulla richiesta di sospensiva. L’udienza è stata fissata per il prossimo…..

CASERTA (g. g.) – Un provvedimento tutto sommato atteso in considerazione dell’ obiettiva assurdità e delle modalità, a dir poco raffazzonate attraverso cui l’Amministrazione comunale di Caserta ha disposto la dislocazione, come se si trattasse fossero di valigie o di pacchi postali, degli alunni della scuola primaria Lombardo Radice, oggetto di un’ idea progettuale di abbattimento e ricostruzione, su cui si sono abbattuti anche gli strali del ministero della Pubblica Istruzione, visto e considerato che questo tipo di intervento, ossia quello di integrale abbattimento e di totale ricostruzione, esula, non è previsto e, dunque, non è consentito dagli interventi finanziati con questa misura del Pnrr, a cui il Comune di Caserta ha avuto accesso.

Oggi, il Tar della Campania ha emesso un primo provvedimento urgentissimo, monocratico pronunciato dal solo presidente della quarta sezione, inaudita altera parte, con il quale ha la quale ha sospeso con effetto immediato tutti gli atti dell’amministrazione comunale di Caserta finalizzati a trasferimento degli alunni della Lombardo Radice al

plesso scolastico, peraltro insufficiente nel numero delle aule messe disponibili, di tutti quanti gli alunni della primaria. Il ricorso è stato presentato da un numero molto alto di genitori difesi dall’avvocato Paolo Centore. Si tratta ovviamente di un provvedimento provvisorio, perché

In quell’occasione, si capirà se questi provvedimenti, se questi atti del Comune di Caserta saranno formalmente sospesi in attesa di un procedimento in un’un’udienza di merito che sicuramente poi si andrebbe a svolgere dopo diversi mesi.

Comunque l’anno scolastico alla Lombardo Radice comincerà Normalmente cioè nelle aule in cui si è chiuso il precedente ossia nelle aule di via Roma