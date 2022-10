Altri 12 dipendenti assunti al comune di CASERTA. C’è un’insegnante della scuola materna e vigili urbani. L’ELENCO DEI NOMI

Se ieri avevamo dato i nomi degli assunti in mobilità, ovvero trasferiti da altri enti in cui ricoprivano ruoli di categoria D, ovvero soggetti laureati, adesso sono emersi una dozzina di soggetti che, con posizioni di categoria C, andranno a lavorare a palazzo Castropignano

CASERTA – Continuano le assunzioni attraverso le procedure di concorso in mobilità all’interno del comune di Caserta.

Come raccontato ieri per la categoria D (LEGGI QUI), quindi per soggetti laureati che ricoprono cariche anche gestionali, il comune di Caserta, in carenza ormai storica di dipendenti, attraverso lo strumento della mobilità, ovvero il trasferimento di persone che già lavorano per la pubblica amministrazione da altri enti a palazzo di Castropignano, cerca di ricoprire ruoli che sono mancanti nella pianta organica, questa volta di livello, diciamo così, inferiore: Categoria C.

Ai 10 nuovi dipendenti segnalati ieri, se ne aggiungeranno altri 12.

La

signora Anna Gigante prende il posto da, su quattro posti da, due saranno coperti da Alfredo Mingione e Antonio Di Giovanni e quindi ne restano vacanti due.

Come istruttore contabile la scelta è ricaduta su Aniello Ricciardi, Raffaella Giaquinto e Maurizio Rossi Prudente.

I tre nuovi dipendenti del comune di Caserta in qualità di istruttore amministrativo, categoria C invece saranno jNadia Corrado, Maria Valentina Martinelli e Marina Del Prete.

L’ultima posizione dell’elenco è quella da 6 posti per istruttore di vigilanza, ovvero soggetti rientranti nell’area della Polizia municipale. Se nelle scorse settimane erano state già segnalate le richieste di trasferimento presso il comune di Caserta di tre vigili urbani, Maurizio Grasso, Alfredo Marcone e Maria Immacolata Spissu, attraverso questo concorso per la selezione per mobilità, arrivano all’ombra della Reggia altri tre dipendenti: Gennaro Maiello, Carmelo Messina e Francesco Leone.

QUI SOTTO L’ELENCO DEI NOMI E LA GRADUATORIA