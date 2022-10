Arrivano 10 NUOVI DIPENDENTI a tempo indeterminato al COMUNE DI CASERTA. L’ELENCO COMPLETO

Restano non coperti tre posti, uno da istruttore direttivo area informatica, uno come architetto e l’altro come specialista contabile

CASERTA – Si sa, Palazzo Castropignano ha una fame atavica di dipendenti. Il comune ha meno lavoratori di quanti ne dovrebbe avere e la stessa cosa dicasi per la polizia municipale. Ma, citando l’antico adagio, l’acqua è poca e la papera galleggia con enorme difficoltà.

Per questo motivo ben 10 dipendenti di personale di categoria D, cioè soggetti che hanno conseguito una laurea e quindi (in teoria) in grado di avere anche una capacità gestionale e direttivo, saranno assunti a tempo indeterminato nelle prossime settimane dal comune di Caserta attraverso lo strumento della mobilità.

Si

tratta, in buona sostanza, di utilizzare lavoratori già presenti nelle file della pubblica amministrazione, che vogliono venire a lavorare qui a Caserta.

Uno strumento che ha un costo inferiore per le casse della Pubblica amministrazione in primis rispetto alla procedura “classica”, perché non si tratta di nuove assunzioni, bensì, di trasferimenti di personale, ma anche per i comuni, che si trovano a portare avanti una procedura più rapida e semplificata.

Sono

diverse le posizioni coperte con questa mobilità volontaria. Per l’, sono state selezionate

Come istruttori direttivi di ingegneria edile, invece, i tre sono Raffaele Villano, Antonio Basilicata e Claudio Karol Halabis.

Per la selezione di due posti come istruttore e direttivo dell’area informatica ne è stato coperto uno solo, attraverso la candidatura di Umberto Ciarone.

Il comune di Caserta, poi, assumerà due architetti, Elisa Di Santillo e Raffaele De Rosa.

Un contabile sui due ricercati, invece, sarà selezionato attraverso questa procedura di mobilità volontaria e il posto sarà coperto da Valeria Mastroianni.

Per concludere, un posto da assistente sociale categoria D sarà ad appannaggio di Tullia Di Mauro.

Delle posizioni ricercate, quindi restano fuori un posto d’architetto, uno per l’area informatica e uno da specialista contabile, tutti di categoria D.

È probabile che queste posizioni verranno coperte attraverso dei concorsi classici, ovvero quelli a cui possono partecipare tutti, non solo coloro che sono già dipendenti dello Stato.