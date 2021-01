Altri tre studenti positivi al tampone. Sospese le lezioni in presenza in diverse classi

Sparanise – Sono altri 3 i test rapidi con esito positivo, effettuati tra gli alunni di scuola primaria e media. I ragazzi saranno sottoposti anche al tampone molecolare nei prossimi giorni.

L’annuncio arriva direttamente dall’amministrazione comunale attraverso la pagina “Sparanise in Movimento”: “Nella giornata odierna sono risultati positivi al tampone antigenico 3 alunni delle scuole dell’obbligo. Nell’attesa che venga effettuato e refertato il tampone dall’asl (per il quale si chiede massima tempestività ai medici). Preso atto delle problematiche organizzative relativa alla compresenza dei docenti su più classi, che rende complicata la relativa sostituzione.

Considerando la prioritaria tutela della salute degli alunni e dei docenti. Al fine di consentire la prosecuzione della programmazione didattica e la sanificazione dei locali. Si dispone, fino all’esito dei tamponi che effettuerà l’Asl, la sospensione dell’attività didattica in presenza per le classi della scuola media inferiore e per le seguenti classi della scuola primaria: 1^ e 2^ A; 3^ A e B; 4^ A e B; 5^ A-B-C”