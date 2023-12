Altro che aperitivo, guerriglia davanti ai baretti all’Anfiteatro. Decine di contusi. Quanti vigili urbani li presidiavano?

Volano sedie e tavolini durante le ore dei rituali e prevedibilissimi aperitivi della vigilia.

S. MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – Sapete cosa significa tenere nella testa, essere concentrati sulla città che si amministra? Beh, potremmo fare mille esempi partendo da quello che non fanno per le loro città i sindaci della provincia di Caserta. Però, quando la strettissima cronaca ci soccorre, diventa ancora più facile rispondere al quesito formulato. Mica occorre un ministro degli Interni o il capo della polizia di Stato per capire che nei giorni della vigilia di Natale e della vigilia di Capodanno ci sono delle aree che vanno sorvegliare, aree in cui le auto dei vigili urbani devono essere convogliare in forma con tanto di lampeggianti accesi e con equipaggi a passeggio per sorvegliare presidiare come ulteriori dissuasori per chi vuol far casino. Qual è il posto di Santa Maria Capua Vetere dove si sono messi a fare il loro lavoro i cosiddetti baretti?

Davanti al l’anfiteatro che è come se a Parigi avessero insediato la movida nei giardini di Versailles. Vabbè al di là di quests scelta sconcertante e demenziale del Comune su cui abbiamo scritto ventina di volte, ci piacerebbe sapere quante auto dei vigili erano presenti oggi pomeriggio per controllare il campo durante le ore a tutto alcol lo baretti presi d’assalto da migliaia di giovani,?

Fatto sta che verso le 18,30 il tasso etilico ha cominciato a fare il suo sporco lavoro ed è successo di tutto e di più ” sedie e tavolini davanti al bar Juusse. Tanti i contusi e ambulanze del 118 sul posto