AMMONIACA E MORTE. I sindaci invitano i cittadini a non uscire. Recuperato il corpo dell’operaio 19enne deceduto

Proprio in questo minuti l’Arpac sta realizzando le analisi attorno alla fabbrica Frigo Caserta di Gricignano. Li comunicherà alla prefettura, la quale è vn diretto contatto con i sindaci. Anche quello di Marcianise ha invitato alla prudenza i suoi concittadini

GRICIGNANO DI AVERSA – Il corpo del povero Patrizio Spasiano, operaio 19enne che lavorava per un’azienda fornitrice di servizi della Frigo Caserta, ucciso dalle esalazioni di ammoniaca sprigionatasi da una tubatura danneggiata, è stato recuperato pochi minuti fa su un impalcatura dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta.

Qualche sindaco, a partire da quelli dei Comuni prospicienti alla Frigo Caserta, azienda dove si è verificato questo gravissimo incidente che ha portato alla morte del giovanissimo operaio, a causa delle esalazioni dell’ammoniaca fuoriuscita, copiosamente da una tubatura per diverse ore, ha già avvisato i loro concittadini di evitare di uscire e di rimanere, dunque di rimanere in casa questo invito che è stato rivolto anche dal sindaco di Marcianise.

È chiaro che l’ammoniaca non faccia bene alla salute. Si tratta di un una sostanza, formata da azoto e idrogeno che può esere fortemente inquinanti e che può determinare conseguenze serie di carattere urticante soprattutto naso gola. Danni polmonari e anche morte, com’è successo oggi pomeriggio allo sfortunato operaio. Però è volatile e quindi chiaramente sale anche più dell’aria.

In ogni caso tecnici dell’Arpac stanno compiendo, sotto, l’egida della Prefettura di Caserta, i loro rilievi per misurare tassi di inquinamento pericolosi per la salute proprio in questu minuti.