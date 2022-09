SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato annullato il concerto di Tony Colombo che si doveva tenere per la festa patronale che si sta svolgendo nel rione Sant’Andrea. Pare mancasse un documento e all’ultimo minuto è stato impossibile rimediare. La gente è andata via gradualmente, così come gli ambulanti. La nuova data è fissata per il 5 ottobre.