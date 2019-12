Anziana scippata in pieno centro. Trasportata in ospedale

Piedimonte Matese (gv) – Spavento nelle giornata di ieri per un’anziana del posto. Stando ad una prima ricostruzione due uomini a bordo di un’autovettura le hanno sottratto la borsa mentre si trovava in via Federico Lupo nei pressi dell’ufficio postale. Caduta rovinosamente a terra ha riportato numerose ferite motivo per il quale si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale locale di Piedimonte Matese. I due malviventi si sono subito dati alla fuga ma le telecamere presenti sul posto potrebbero nelle prossime ore fornire un valido aiuto alle indagini. La donna è stata soccorsa da alcuni clienti della posta che avrebbero anche assistito alla rapina.