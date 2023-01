Appalti al clan Zagaria. Caldoro sul banco dei testimoni nel processo agli ex sindaci

L’ex governatore della Campania chiamato dalla difesa per chiarire il ruolo dell’ex assessore Pasquale Sommese. A febbraio la requisitoria del procedimento nato dall’inchiesta The Queen.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Nel processo agli ex sindaci oggi a sfilare sul banco dei testimoni è stato l’ex presidente della giunta regionale della Campania, Stefano Caldoro. La sua deposizione chiude in sostanza il procedimento nato dalla cosiddetta inchiesta “The Queen”, l’indagine relativa agli appalti pubblici della Regione per la riqualificazione di beni architettonici tra i Comuni di Riardo, Francolise, Rocca d’Evandro e Alife. La progettazione di quegli interventi fu affidata all’architetto Guglielmo La Regina.

L’ex governatore, chiamato dalla difesa, ha testimoniato sul ruolo dell’ex assessore Pasquale Sommese, chiarendo che, pur essendo in giunta, Sommese aveva all’epoca una delega ‘vuota’ per motivi politici.

Nel procedimento, di cui si attende per febbraio la requisitoria, sono imputati, oltre a La Regina, gli ex sindaci Giuseppe Avecone, di Alife, Nicola D’Ovidio di Riardo, Ferdinando Bosco di Casapulla e Alessandro Zagaria, oltre a ingegneri e architetti nominati dai vari Comuni nelle commissioni di gara. Questi ultimi sono accusati di aver favorito il clan Zagaria.