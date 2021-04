APPALTI ALLA CAMORRA. Revocata la sospensione dai pubblici uffici per Greco

CAPUA – Rientra in servizio, Francesco Greco, responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Capua, coinvolto nell’inchiesta sugli appalti a Capua affidati a ditte vicine al clan dei Casalesi.

Revocata la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici, Greco, si era già visto annullare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata dal gip lo scorso 22 febbraio.

Accusato dalla Dda per l’affidamento di appalti – in particolare quello per dei lavori in via Maiorisi – alla ditta dei cugini Verazzo, ritenuti dagli inquirenti l’emanazione del clan Schiavone sulla città di Fieramosca.

Con la pronuncia dei giudici è stata revocata la sospensione con il reintegro in servizio.