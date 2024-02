Appalti truccati in comune. Caso supermercato MD: il Riesame revoca divieto dimora al dirigente

GRICIGNANO D’AVERSA – Il tribunale del Riesame di Napoli ha revocato il divieto di dimora in Palma Campania per il dirigente della sezione sviluppo dei supermercati MD Nicola Borrelli indagato nell’inchiesta della procura di Nola per presunti appalti truccati e regolarità dell’insediamento del supermercato nella città.

Borrelli, difeso dall’avvocato Francesco Picca, ha impugnato il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, contestando la sussistenza di ipotesi di reato nei suoi confronti.

In queste ore, il tribunale del riesame di Napoli ha accolto la tesi difensiva, annullando il provvedimento di divieto di dimora in Palma Campania.

Qui sotto, il comunicato della MD spa:

COMUNICATO STAMPA

Gricignano di Aversa, 5 febbraio 2024 – In merito alle notizie di stampa che nei giorni scorsi hanno indicato il coinvolgimento del Direttore Sviluppo MD Nicola Borrelli nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Nola che ha visto coinvolto il Sindaco di Palma Campania, Aniello Donnarumma, in relazione a presunte irregolarità amministrative per l’insediamento del supermercato (commerciale) MD S.p.A. nel Comune di Palma Campania, ci preme comunicare che il Direttore Borrelli, per il tramite del proprio difensore, Avv. Francesco Picca, ha immediatamente impugnato il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, contestando la sussistenza di qualsiasi ipotesi di reato nella complessa procedura amministrativa avviata per il rilascio dei permessi urbanistici.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo la tesi difensiva, ha annullato il provvedimento cautelare, sancendo la correttezza e la legittimità dell’operato del Direttore Borrelli.

Naturalmente si tratta di un passo importante per dimostrare la totale estraneità del Direttore Borrelli e di MD S.p.A. dai fatti contestati.