Appalto fogne a Grazzanise, Ciccio ‘e Brezza ascoltato dai giudici della corte d’Appello di Napoli

L’assegnazione della gara alla ditta di Francesco Madonna creò tensioni nel clan dei Casalesi tra le due fazioni Zagaria-Schiavone

CASAL DI PRINCIPE L’appalto per le fogne a Grazzanise sarà al centro della testimonianza di Francesco Zagaria, che verrà ascoltato dalla Corte d’Appello di Napoli. Ciccio ‘e Brezza, oggi collaboratore di giustizia, aveva già parlato della sua partecipazione alla gara: l’appalto venne assegnato all’impresa di Francesco Madonna (già assolto in primo grado) legato, secondo Zagaria, agli Schiavone. Un’assegnazione che creò tensioni tra le due fazioni. Con Madonna sono imputati anche Alessandro Zagaria, Biagio Maria Di Muro, ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere, il progettista Guglielmo La Regina, Roberto Di Tommaso.