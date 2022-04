Arma dei Carabinieri in lutto. Addio all’appuntato in pensione Matteo Fiore

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nell’Arma dei Carabinieri. Si è spento lo stimato e apprezzato appuntato dei Carabinieri in pensione Matteo Fiore. L’uomo 90 anni, era stato un valido ed eroico militare, molto conosciuto e benvoluto da tutti. Un valido servitore dello Stato. L’uomo lascia la figlia Anna, il figlio Teodoro maestro di arti marziali, che alle nazionali di karate Fijcam, Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, unica riconosciuta dal Coni per rappresentatività in Italia e alle Olimpiadi, nonchè suocero del conosciuto e stimato Ingegnere Vincenzo Celentano. I funerali si svolgeranno domani alle 10 presso la Parrocchia di S. Teresa del Bambin Gesù ad Aversa. Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio per questa dolorosa perdita.