Armato di una pietra, ferisce alla testa un buttafuori. Voleva entrare nel locale ubriaco insieme alla fidanzata

CAPUA – Un giovane di Bellona è stato denunciato alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Veteere perchè, ubriaco, ha provato ad entrare, insieme alla sua fidanzata, in un locale della zona di piazza dei Giudici, dove era in corso una festa privata. Chiedendo di far usare il bagno alla sua fidanzata, anche lei alticcia, ha provato ad inbucarsi al party. L’addetto alla sicurezza li ha invitati ad allontanarsi. A quel punto il ragazzo ha chiesto al buttafuori di uscire, ha preso una pietra dalla fioriera della Piazza e ha colpito l’uomo alla testa più volte, lasciandolo sanguinante a terra. Sul posto è cominciato un parapiglia. E’ arrivata un’ambulanza. I carabinieri hanno fermato il ragazzo mentre il bodyguard ha rimediato 12 punti di sutura alla testa.