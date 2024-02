Armi in officina: arriva la condanna per il genero del ras e attore di Gomorra

SAN CIPRIANO D’AVERSA – A seguito della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare Giuliano, in servizio al tribunale di Aversa Napoli Nord, Mauro Martuscello, arrestato lo scorso dicembre per detenzione di armi, è stato condannato a tre anni e 4 mesi di reclusione.

Martuscello aveva chiesto e ottenuto la celebrazione dell’udienza il rito abbreviato. La procura aveva invocato per lui 6 anni e 8 mesi, condanna dimezzata per il 30enne, difeso dall’avvocato Paolo Caterino. Venne arrestato circa due mesi fa, quando la polizia trovò all’interno della sua officina alcuni fucili detenuti illegalmente.

Il 30enne è il genero di Giovanni Venosa, figlio del boss Luigi O’Cucchiere, deceduto nel 2018.

Giovanni Venosa salì alla ribalta del grande pubblico con il film del 2008 Gomorra, diretto da Matteo Garrone. Fu immortalato in una scena in cui giocava al video poker, parlando con i due ragazzini in un dialetto casertano proprio della zona del sanciprianese. Fu poi condannato a 13 anni e 10 mesi di reclusione per tre tentativi di estorsione e un’estorsione, episodi aggravati dal metodo mafioso.