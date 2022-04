PASTORANO – Mario D., 45 anni di Pastorano, ai domiciliari per reati predatori, non si è presentato alla convalida e così è stato fermato per evasione: era andato a comprare le sigarette. I carabinieri, dopo l’assenza all’udienza di convalida al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, lo hanno atteso sotto casa e bloccato, ponendolo nuovamente ai domiciliari. Fissata una nuova udienza di convalida.