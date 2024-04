Arrestato figlio di un politico casertano. Minaccia i genitori e distrugge casa

ROCCA D’EVANDRO – Si trova presso il carcere di Cassino il figlio di un politico dell’area dell’alto Casertano arrestato domenica sera dai carabinieri, intervenuti a seguito della chiamata effettuata dalla mamma del giovane.

Il ragazzo avrebbe minacciato la famiglia con un cacciavite e non sarebbe il primo caso di comportamenti simili. Nella domenica appena trascorsa, il giovane avrebbe impugnato un cacciavite e sarebbe stato pronto ad usarlo contro i genitori e altri suoi congiunti.

A quel punto la mamma ha deciso di far intervenire i militari dell’Arma che hanno dovuto faticare e non poco per fermarlo e portarlo prima in caserma e poi in carcere