Arrestato marito del vice sindaco. Ha impugnato la pistola e sparato contro un operaio

LUSCIANO – Una guardia giurata di 39 anni, Domenico Cantone, marito del vice sindaco di Lusciano, Maria Consiglia Conte, e’ stata arrestata dai carabinieri di Aversa con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto si e’ appreso Cantone ha impugnato la sua pistola, detenuta legalmente, e sparato contro un operaio edile di 51 anni per fortuna senza colpirlo. L’episodio e’ avvenuto nei pressi di un cantiere che si trova del comune casertano. L’arresto dell’uomo e’ stato convalidato: il giudice ha disposto per lui i domiciliari. Secondo gli investigatori il movente dell’aggressione a mano armata non sarebbe riconducibile a vicende di carattere politico piuttosto a motivi privati, verosimilmente legati all’attivita’ lavorativa dell’operaio.