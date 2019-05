MONDRAGONE. Beccato con la cocaina: arrestato pusher

MONDRAGONE – In Mondragone, i carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, Michele D’Annolfo, 43enne, del posto. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 involucri contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 2,50 grammi nonché di 2 bilancini di precisione digitali perfettamente funzionanti.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.