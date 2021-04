Arrestato per spionaggio. Biot sarà trasferito nel carcere militare di S. MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Confermata la misura cautelare da parte del gip militare nei confronti di Walter Biot l’ufficiale della Marina arrestato dai Ros lo scorso 30 marzo per spionaggio. La nuova ordinanza fa seguito all’interrogatorio che si è tenuto ieri davanti al giudice militare. Oltre alla misura il gip ha accolto la richiesta del capitano di fregata di essere trasferito nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ora si attende il nulla osta del giudice ordinario. La procura militare di Roma contesta a Biot, già sotto inchiesta da parte dei pm di piazzale Clodio anche per corruzione, accuse di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato.