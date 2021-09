Arrestato pusher 30enne alla “solita” rotonda di S.NICOLA LA STRADA. Trovati due coltelli

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della notte, presso la villa comunale ubicata all’altezza della rotonda di San Nicola La Strada, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto un 30enne del Gambia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di una perquisizione personale effettuata dai militari dell’arma, è stato trovato in possesso di 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di gr.12 circa; un coltello a serramanico e la somma contanti di euro 155,00.

Occultati in un cespuglio nelle immediate vicinanze del 30enne sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 35 dosi, confezionate nello stesso modo di quelle rinvenute nella disponibilità dell’arrestato, per un peso di gr.40 circa nonché un secondo coltello e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Caserta in attesa della celebrazione del rito direttissimo.