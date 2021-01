CASAL DI PRINCIPE – E’ stato trovato e arrestato il ras dei Casalesi Francesco Cirillo, ricercato da due mesi. L’uomo stanato questo pomeriggio in un’abitazione di via Anna Kuliscioff ad Acerra: era ricercato dallo scorso 20 novembre dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione che lo aveva condannato a 30 anni per l’omicidio di Domenico Noviello, ucciso il 16 maggio del 2008 a Castel Volturno.