Ricercato per spaccio internazionale di droga arrestato in stazione

VILLA LITERNO – Un 53enne nigeriano, ricercato dal 2019 per traffico internazionale di droga, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Villa Literno (CE). Lo straniero si era stabilito, negli ultimi tempi, a Sant’Antimo in provincia di Napoli e i suoi spostamenti per raggiungere la cittadina di Villa Literno, dove probabilmente continuava a svolgere i suoi traffici, avvenivano a mezzo treno.

Incappato nella rete di controlli messi a punto dalla Polizia Ferroviaria, nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus COVID-19, il latitante è stato fermato in serata, lo scorso weekend, mentre tentava di confondersi tra i viaggiatori. I poliziotti, insospettiti dal comportamento dell’uomo, lo hanno fermato per un controllo. Sottoposto a identificazione con fotosegnalamento, il nigeriano è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia nonché un mandato di cattura in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere, emesso nel 2019, dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli a seguito di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere (CE) e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.