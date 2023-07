ASSALTO al tabacchi in pieno giorno: malviventi costretti alla fuga

Il raid durante la pausa pranzo

ALVIGNANO – Il tempismo dei vicini ha fatto si che il raid criminale messo a segno, ieri pomeriggio poco dopo le 14, in un tabacchi di Alvignano, non andasse a buon fine. Almeno due i ladri che ieri durante la pausa pranzo dei proprietari hanno agito in modo repentino forzando la porta d’ingresso del retro della rivendita. Una volta dentro i due hanno fatto razzia di stecche di sigarette ma fortunatamente sono stati notati dai vicini e per questo costretti alla fuga abbandonando il bottino.