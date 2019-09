ASSURDO A MARCIANISE. Scoperto come il palo delle luminarie ha colpito e ferito la donna

MARCIANISE (red.cro.) – Emergono ulteriori informazioni a seguito delle indagini sulla caduta del palo delle luminarie di stamattina in via Roma. Un automezzo con un carico di tubolari in metallo, carico non irregolare e a norma con il codice della strada, sporgente sul lato ha colpito la struttura delle luminarie ben salde spezzando i cavi.

La dinamica è stata accertata anche dal sistema di videosorveglianza cittadino presente lungo l’arteria. Il conducente ha subito soccorso e allertato il 118 e personale della polizia locale accorsi sul posto. Le condizioni della signora sul posto al momento non sono preoccupanti.