MADDALONI – Ancora un episodio di follia per le strade di Maddaloni dove una donna di 50 anni senza fissa dimora ha iniziato a masturbarsi mentre si trovava seduta su una panchina di Corso Umberto. In zona c’erano anziani e bambini. Un paio di giorni fa, girava seminuda per le strade in “compagnia” di una bottiglia di birra. La scorsa settimana, seminuda, correva sui binari della stazione. I carabinieri, in quella occasione, l’hanno rincorsa e raggiunta, scongiurando il peggio.