Auguri nonna Maddalena. Ha compiuto 101 anni festeggiando con figli, nipoti, pronipoti

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Auguri nonna Maddalena, ha compiuto 101 anni. La longeva nonnina di Carinaro Maddalena Vassallo, ieri 4 gennaio ha compiuto ben 101 anni, la donna vedova Comparone, ha festeggiato con la famiglia e il consigliere Giuseppe Barbato il meraviglioso traguardo di superare il secolo di età. La donna noto come Sisina, nata nella vicina Lusciano il 4 di gennaio del 1919 da Vincenzo e Angela Mottola. È convolata a nozze con il Carinarese Nicola Comparone il 23 luglio del 1944 dalla cui unione sono nati quattro figli Giuseppe, Bibiana, Vincenzo e Carmela. Giuseppe è coniugato con Rosa ed hanno due figli Nicola e Monica ; Bibiana è sposata con Ferdinando ed hanno due figli Luigi e Elena; Vincenzo è ammogliato con Anna Maria e anche loro hanno due figli Nicola e Fabio mentre l’ultima figlia della centenaria Carmela è single.

Nonna Sisina ha sei nipoti e poi è anche bisnonna di sei pronipoti: ricapitolando la festeggiata è madre di quattro figli; è nonna di sei nipoti ed è bisnonna di sei pronipoti. Il consigliere Barbato scriveva: “E’ stato bello vedere tutta la famiglia riunita per celebrare un evento “storico”,certamente. Non solo i figli, nuore,nipoti, pronipoti ma anche figli di consagniunei di altri paesi vicini. Per me è stata la seconda volta: già nel 2011 da assessore alle politiche sociali del Comune di Carinaro festeggiammo i cento anni della signora Filomena Iavarone vedova Turco, oggi nelle vesti di V/Presidente della Pro Loco “S.Eufemia” di Carinaro ho avuto la stessa emozione di otto anni fa. Vedere una persone che è stata una moglie, una mamma, una nonna che ha passato un secolo di vita tra noi, fa davvero una bellissima suggestione. I sentimenti di gioia, di commozione , di condivisione espressi ad una persona che ha vissuto un secolo sono davvero indescrivibili. auguri NONNA SISINA E 150 DI QUESTI GIORNI DA PARTE MIA E SE PERMETTETE DA TUTTA CARINARO. Ad multos annos“.