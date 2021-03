CERVINO (red.cro.) – E’ stata necessaria una gru per portare via la vettura che il giovane guidava oggi pomeriggio, domenica, in una strada del territorio comunale di Cervino, nella frazione di Messercola.

Non è ancora chiaro, però, come il giovane abbia perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e ribaltandosi nella campagna adiacente alla carreggiata.

Il ragazzo, fortunatamente illeso, è riuscito ad allontanarsi dalla vettura.