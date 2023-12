Auto contro il muro: così è morta Cinzia, sorella di un impiegato del comune

SAN CIPRIANO/TRENTOLA – Era vedova ed era la sorella di un impiegato comunale, in funzione presso il comando della polizia municipale di San Cipriano d’Aversa, la vittima dell’incidente che è avvenuto martedì sera a Trentola Ducenta, in via Montale.

Cinzia Cristiano, 51 anni, è morta sul colpo, dopo che la sua vettura, una Fiat Punto, ha impattato contro un muro che costeggia la carreggiata.

La donna avrebbe perso il controllo dell’auto e dall’autopsia che si sta eseguendo all’istituto di medicina legale di Giugliano, gli inquirenti vogliono capire se si è trattato di un malore, quale causa che ha provocato il fatale incidente.

La vettura è stata sequestrata per i necessari accertamenti tecnici.