LA FOTO. Auto contro scooter lungo via Bugnano

ORTA DI ATELLA (Christian e Lidia de Angelis)– Grave incidente stradale, centauro finisce in ospedale. Stamani in via Bugnano nei pressi del Beautifull Coffee un motociclista a bordo di uno scooter è finito con lo schiantarsi contro una vettura proveniente dal senso opposto, una Toyota Yaris di colore nero.

L’uomo sulle due ruote, a causa del tremendo impatto, è sbalzato dal veicolo finendo sulla strada, e riportando lesioni e ferite. Immediatamente alcuni presenti lo hanno soccorso e richiesto l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale Moscati di Aversa. L’autista della vettura non si è dato alla fuga, l’auto ha riportato seri danni, ma l’uomo è incolume. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i militari della stazione carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire, l’esatta dinamica dei fatti.

Fortunatamente il motociclista non sarebbe in pericolo di vita.