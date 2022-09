Auto di lusso ritrovata grazie al Gps: 31enne denunciato per ricettazione

L’auto è stata ritrovata in un capannone nella disponibilità del denunciato

SAN FELICE A CANCELLO/MADDALONI – Nel pomeriggio odierno i carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello, a seguito di mirati accertamenti avviati subito dopo la denuncia di furto d’auto sporta presso la Stazione di Maddaloni il 17 settembre scorso, hanno deferito in stato di libertà un trentunenne del luogo ritenuto responsabile di ricettazione.

I militari dell’Arma, nel corso delle ricerche del mezzo rubato, effettuate anche mediante sistemi di localizzazione satellitare, hanno trovato in un capannone nella disponibilità del denunciato l’autovettura di lusso del valore di circa euro 110.000,00.

Il veicolo, le cui ricerche erano state diramate anche in ambito internazionale è stato sottoposto a sequestro penale.