Auto distrutta dalle fiamme in strada. Famiglia salvata da fuoco e fumo

RECALE – Le forze dell’ordine sono riuscite a salvare i residenti nell’abitazione al primo piano di via Verga, a Recale.

Questa notte un’auto è stata distrutta da un incendio, non ancora chiaro nella sua natura e nella sua dinamica.

La vicenda stava assumendo dei contorni pericolosi per la visto che il fuoco stava per toccare in maniera rischiosa per la salute dei residenti l’abitazione sita al primo piano.

Sono stati quindi gli agenti ad intervenire e far scappare le persone che vivono in quella casa, non resisi conto dell’incendio.