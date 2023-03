E’ quanto accaduto ieri sera a pochi passi dalla casa comunale

CARINARO – Corto circuito manda in fiamme una vettura. E’ quanto accaduto ieri sera a Carinaro, a pochi passi dalla casa comunale. Il conducente appena viste le fiamme ha lascito il mezzo ed è scappato via. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della zona.