Auto in fiamme nei pressi del ponte: occupanti in salvo

La vettura è andata completamente bruciata

DRAGONI – Potrebbe esserci un guasto all’impianto elettrico alla base dell’incendio che ha avvolto una vettura in prossimità del Ponte Margherita a Dragoni. Gli occupanti sono riusciti appena in tempo ad abbandonare l’abitacolo e a mettersi in salvo. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri. Completamente distrutta la vettura.