Auto in fiamme nella notte, poliziotti-eroi mettono in salvo 5 persone

Gli agenti del commissariato di Marcianise hanno valicato il “muro di fuoco” che già lambiva il palazzo e allertato gli inquilini

RECALE. Sono stati dei veri eroi. Senza temere le fiamme alte che già lambivano il palazzo, sono riusciti a raggiungere il cancello d’ingresso ed hanno citofonato e svegliato tutti gli inquilini dello stabile, che non si erano accorti di quanto accadeva proprio fuori casa loro.

E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì in via Verga, a Recale. Intorno alle 2, per cause ancora da chiarire, un’auto parcheggiata sotto al palazzo ha preso fuoco. Le fiamme, quando i poliziotti del commissariato di Marcianise sono giunti sul posto, lambivano già il primo piano dello stabile.

Gli agenti, a quel punto, hanno acceso le sirene per destare dal sonno gli inquilini. Non riuscendo, però, in tal modo, a svegliarli, hanno valicato il vero e proprio muro di fuoco che si alzava davanti all’ingresso del palazzo e raggiunto i campanelli, riuscendo così a mettere in salvo le cinque persone che erano all’interno.