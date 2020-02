Auto in fiamme sulla SS7. Paura per il conducente e traffico in tilt

VILLA DI BRIANO (Christian e Lidia de Angelis) – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri, auto in fiamme e traffico in tilt: ecco come è andata. Erano le 18.30 circa, quando sulla SS7 bis nei pressi dell’uscita Villa di Briano, per cause ancora da chiarire, una Renault modello Megan di colore nera, a bordo della quale viaggiava un uomo sulla 50ina, ha preso fuoco. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti che, avendo assistito alla scena, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto dopo poco è sopraggiunto un mezzo dei pompieri per domare le alte fiamme e, contestualmente, sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine per cercare di regolare il flusso veicolare, e consentire in tutta sicurezza le attività di spegnimento dei caschi rossi. Per fortuna, dalle notizie che ci sono pervenute, sembra che il conducente non abbia riportato alcuna lesione o gravi conseguenze, ma solo tanto spavento. All’origine dell’innesco dell’incendio ci potrebbe essere un guasto elettrico, ora sarà il verbale dei vigili a fugare ogni sospetto. Paralizzando il traffico per alcune ore.