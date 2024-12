LE FOTO. Auto in fiamme vicino alla scuola media, paura per gli studenti. Vigili del Fuoco sul posto

Incendio domato in breve tempo

ORTA DI ATELLA – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13:00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Marcianise, sono intervenuti per domare un incendio che ha completamente distrutto un’autovettura in via Verdi, all’angolo con via Petrarca, nel comune di Orta di Atella.

L’incendio si è sviluppato in prossimità della scuola media “Stanzione”, creando non pochi disagi all’uscita degli studenti. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, subito hanno circoscritto le fiamme per impedire che si propagassero ad altre autovetture, spegnendo l’incendio in breve tempo.