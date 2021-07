Automobilisti feriti in un grave incidente lungo l’Asse Mediano

PARETE – (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale lungo l’Asse Mediano, feriti i conducenti. Ieri lungo la trafficatissima Asse Mediano Aversa/Melito, nei pressi dell’uscita Giugliano/Parete, due auto si sono scontrate, si tratta di un forte impatto tra una Fiat Punto e una Renault Scenic. Lo schianto ha causato il grave danneggiamento delle due vetture e il ferimento non mortale, pare di passeggeri, che soccorsi sono stati trasportati al più vicino Pronto Soccorso. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine per accertare le dinamiche del sinistro e regolare la viabilità messa in crisi dall’incidente, diversi chilometri di code. Sul posto anche il carro attrezzi per portare via i due veicoli incidentati. Terrore tra gli automobilisti presenti che hanno temuto per il peggio.