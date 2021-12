AUTOSTRADE: A1, chiusure notturne della stazione di Caserta Nord

CASERTA – A1 Milano-Napoli è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Caserta nord. La suddetta stazione sarà chiusa nei seguenti giorni e con le seguenti modalità, per consentire lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione: dalle 22 di domenica 5 alle 6 di lunedì 6 dicembre, in entrata verso Roma; dalle 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 e dalle 22 di domenica 12 alle 6 di lunedì 14 dicembre, in entrata verso Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Santa Maria Capua Vetere; in entrata verso Napoli: Caserta sud.