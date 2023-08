AVERSA. 15enne picchiato da baby gang: salvato da una passante

Indignazione e preoccupazione tra i cittadini

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Baby gang prendono di mira un coetaneo e lo picchiano. E’ quanto accaduto ieri sera in via Seggio ad Aversa. Un gruppo di 15enni ha preso di mira un loro coetaneo aggredendolo fisicamente sembrerebbe senza un motivo. Un vergognoso fenomeno in crescita in città. Una cittadina è intervenuta per aiutare la vittima così i piccoli criminali si sono dati alla fuga affidando, successivamente, ai social il racconto di quanto accaduto: “stasera un ragazzo salvato dal branco in via Seggio, da una coraggiosa signora, mentre veniva picchiato da 3/4 ragazzini. Si stava per intervenire ma la signora ha risolto tutto lei, semplicemente gridando e attirando l’attenzione degli altri. Non c’era nessun rappresentante dell’ordine, eppure ne bastava uno e il branco facilmente individuabile, 10/15 ragazzini quindicenni, tutti con magliette nere molto simili e pantaloncini neri. Una volta c’erano i fogli di via dalla città, a quando questo ritorno alle cose di buon senso?” Grande indignazione da parte dei cittadini aversani stanchi di tali episodi di violenza gratuita e immotivata.